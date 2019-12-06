Грушевский заявил, что не нужно «крошить» фанатов

Артист цирка Эдгард Запашный резко высказался об инциденте с болельщиками, оскорблявшими игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбу. Он заявил, что «ввел бы ОМОН», будь у него такая возможность, и «покрошил» дебоширов.

Запашный призвал «покрошить» футбольных фанатов за мат. И за это ему ничего не будет Подробнее

Грушевский отметил, что слова Запашного — это «перебор».

«С уважением и симпатией отношусь к братьям Запашным, но это заявление не выдерживает никакой критики. Да, оскорбляющие Дзюбу фанаты не вызывают никакого одобрения, однако «крошить» и сажать — это перебор. Силовыми акциями воздействовать на фанатов попросту неадекватно. Во время матча ЦСКА — «Спартак» сектора кроют друг друга матом — что же теперь, всех выходить и «крошить»? Чем в таком случае, отличается Дзюба от фанатов оппонента.

Запашный — дрессировщик, работает с хищниками: видимо, Эдгард поэтому склоняется к подобному способу решения острой проблемы. Но болельщики не такие опасные, как тигры, и как такового вреда Дзюбе нанести не могут», — отметил Грушевский.