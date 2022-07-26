Группу «Руки вверх» удивил запрет на въезд в Эстонию

В группе «Руки вверх» не поняли причин, по которым музыкантам запретили въезд в Эстонию на пять лет. Выступать в стране в ближайший год коллектив не планировал.

Концертный директор группы Роберт Погосян сказал РИА «Новости», что «Руки вверх» пела свои песни и не меняла репертуар.

«У меня, единственное, есть вопрос, а за что запретили-то, что-то я не пойму. Что им плохого группа „Руки вверх“ сделала?» — задался он вопросом.

Группа выступала в Эстонии в 2018 году, напомнил Погосян, собрав около восьми тысяч человек. В ближайшее время в планы «Руки вверх» не входили концерты в этой и какой-либо другой зарубежной стране.

«У нас сейчас тур по России продолжается, и в ближайший год будут туры только по России, у нас все расписано», — подчеркнул концертный директор группы, заметив, что никаких заявок о возможных выступлениях в Эстонии коллектив не подавал.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу назвал запрет для «Руки вверх» оправданным в контексте действий России на Украине.

Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну и Владимиру Винокуру в мае закрыли въезд в Латвию. Под бессрочные санкции попала и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.