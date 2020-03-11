Группа «Время и стекло» объявила о распаде

На своей странице она выложила видео с коллегой Алексеем Завгородним, в котором они объяснили свое решение.

«Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально все, и наше время в группе действительно истекло», — говорится в посте.

Также артисты рассказали, что их дуэт просуществовал 10 лет и 11 сентября они дадут последний концерт.

Поклонники группы бурно отреагировали на новость о распаде коллектива и засыпали артистов благодарностями за их творчество.

«Спасибо вам за все, если бы не вы, я бы не стала сейчас тем, кем являюсь…», «Мы всегда будем вас поддерживать, только, пожалуйста, продолжайте петь и выступать», «Спасибо вам большое, просто нет слов…», «Главное — останьтесь друзьями» — такие сообщения они написали под постом с видео.

Ранее легендарного рок-музыканта и вокалиста британской рок-группы Deep Purple Джо Линна Тернера не впустили в Россию на таможенном посту «Красная горка» в Смоленской области из-за договора о российско-белорусской границе.