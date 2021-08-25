Группа «Ундервуд» представит поклонникам книгу стихов

Лидеры группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко анонсировали презентацию нового сборника стихов. Он выйдет под названием «Двойная сплошная» уже 18 сентября. Об этом сообщило ИА НСН.

Это четвертая совместная книга музыкантов. В нее вошли 50 новых стихотворений. Отмечается, что презентовать новинку солисты группы будут на 90-м этаже башни «Федерация» в Москве.

Мероприятия пройдет не совсем в обычном формате. Присутствующие, помимо стихов, смогут услышать музыку группы. Также Максим и Владимир поговорят со зрителями о поэзии.