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    25 августа 2021, 17:42

    Группа «Ундервуд» представит поклонникам книгу стихов

    Оксана Лавнюженко

    Лидеры группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко анонсировали презентацию нового сборника стихов. Он выйдет под названием «Двойная сплошная» уже 18 сентября. Об этом сообщило ИА НСН.

    Группа «Ундервуд» представит поклонникам книгу стихов

    Это четвертая совместная книга музыкантов. В нее вошли 50 новых стихотворений. Отмечается, что презентовать новинку солисты группы будут на 90-м этаже башни «Федерация» в Москве.

    Мероприятия пройдет не совсем в обычном формате. Присутствующие, помимо стихов, смогут услышать музыку группы. Также Максим и Владимир поговорят со зрителями о поэзии.