Знаменитости 03 мая 2023, 16:45 Группа Uma2rman выпустила новую песню, в которой призналась в любви Нижнему Новгороду

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Нижегородская группа Uma2rman выпустила трек «Любимый город», посвященный своему родному городу. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу VK.

По словам солиста группы Владимира Кристовского, при создании композиции он вдохновлялся Марком Бернесом.

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«Мне было непросто представить, в каком жанре она прозвучит максимально близко каждому. Я перепробовал много разных вариантов, но по-настоящему она получается, только если ее петь бережно», — сообщил журналистам музыкант.

Клип на песню «Любимый город» можно будет посмотреть в VK Видео 8 мая.