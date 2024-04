Знаменитости 19 апреля 2024, 11:26 Группа «Тату» получила 20 миллионов рублей за 15-минутное выступление Продюсер Бабичев: группа «Тату» получила 20 млн рублей за 15-минутный концерт РИА «Новости»

Российская поп-группа «Тату» в сентябре 2022 года выступила в Минске и получила за 15-минутный концерт 20 миллионов рублей. Об этом сообщил музыкальный продюсер Евгений Бабичев в интервью для NEWS.ru.

Дуэт появился на сцене Минска после девятилетнего перерыва, исполнив три своих знаковых композиции: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят». За это, по информации Бабичева, они получили едва ли не самый высокий гонорар в истории российского шоу-бизнеса.

«Меня поразила недавняя история, когда в результате искусственного воссоединения группы „Тату“ участницы получили за 15-минутное выступление в Минске порядка 10 миллионов рублей каждая. Не знаю, является ли этот гонорар самым большим за всю историю российского шоу-бизнеса, но сумма за исполнение всего нескольких песен весьма солидная», — заявил Бабичев.

При этом солистки Юлия Волкова и Лена Катина заявили, что это выступление следует воспринимать как единичное событие, а не как полноценное воссоединение группы.

