04 апреля 2024, 14:32
Группа «Слот» осталась без вокалистки
Солистка группы «Слот» Нуки заявила об уходе из коллектива после 18 лет работы
Вокалистка группы «Слот» Дария Ставрович, выступающая под псевдонимом Нуки, объявила об уходе из коллектива. С этим заявлением она обратилась к поклонникам на своей странице в социально сети «ВКонтакте».
«Все когда-нибудь заканчивается и сегодня закончился мой путь в группе „Слот“. Это было приключение длиной в 18 лет, в котором было много всего интересного», — поделилась исполнительница.
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Она выразила благодарность участникам коллектива и пожелала им удачи в дальнейших начинаниях. В пресс-службе группы уже назвали новость об уходе Нуки «катастрофической».
«Когда-то она стала для нас большой удачей, и мы тогда просто не верили своим ушам. Оказалось, что кто-то может петь так, как надо. Все это время мы благодарили судьбу за то, что Даха была с нами и мы вместе поднимались из суеты и пыли. Мы говорим Нуки спасибо за время, креатив и невероятную энергию», — написала группа в Telegram-канале.
Музыканты заявили, что им нужно время, чтобы осознать произошедшее. Они пообещали позже посоветоваться со слушателями относительно будущего группы и принять решение. Коллектив также поблагодарил Нуки за сотрудничество и пожелал ей удачи.
Месяц назад стало известно, что концерты группы «Слот» отменили в семи городах России. Причины этого не уточнялись.
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