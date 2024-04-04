Знаменитости 04 апреля 2024, 14:32 Группа «Слот» осталась без вокалистки Солистка группы «Слот» Нуки заявила об уходе из коллектива после 18 лет работы Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

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Вокалистка группы «Слот» Дария Ставрович, выступающая под псевдонимом Нуки, объявила об уходе из коллектива. С этим заявлением она обратилась к поклонникам на своей странице в социально сети «ВКонтакте».

«Все когда-нибудь заканчивается и сегодня закончился мой путь в группе „Слот“. Это было приключение длиной в 18 лет, в котором было много всего интересного», — поделилась исполнительница.

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Она выразила благодарность участникам коллектива и пожелала им удачи в дальнейших начинаниях. В пресс-службе группы уже назвали новость об уходе Нуки «катастрофической».

«Когда-то она стала для нас большой удачей, и мы тогда просто не верили своим ушам. Оказалось, что кто-то может петь так, как надо. Все это время мы благодарили судьбу за то, что Даха была с нами и мы вместе поднимались из суеты и пыли. Мы говорим Нуки спасибо за время, креатив и невероятную энергию», — написала группа в Telegram-канале.

Музыканты заявили, что им нужно время, чтобы осознать произошедшее. Они пообещали позже посоветоваться со слушателями относительно будущего группы и принять решение. Коллектив также поблагодарил Нуки за сотрудничество и пожелал ей удачи.

Месяц назад стало известно, что концерты группы «Слот» отменили в семи городах России. Причины этого не уточнялись.