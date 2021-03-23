Группа «Пасош» объявила о приостановке деятельности после обвинений солиста в насилии

Участники группы «Пасош» объявили, что заморозили свою деятельность. Решение было принято после того, как бывшая возлюбленная солиста Петара Мартича Анна Зосимова обвинила его в моральном и физическом насилии, написала Газета.ru.

Барабанщик Гриша Драч прокомментировал эту новость в своем Instagram-аккаунте.

«Я хочу жить в обществе, в котором на насилие не отвечают насилием, а люди без увиливания признают собственные ошибки и работают над ними», — написал музыкант.

Он отметил, что все ключевые решения участники всегда принимали вместе, и группа не сможет работать, пока не будет достигнуто согласие. Гитарист Кирилл Городний на своей странице извинился перед музыкантами и менеджерами, которые оказались втянуты в скандал. Артисты выразили поддержку Зосимовой.

Мартич тоже обратился к своим подписчикам. Он заявил, что видит историю отношений с Анной не так, как она их описывает. При этом молодой человек попросил прощения у девушки.