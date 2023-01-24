Знаменитости 24 января 2023, 23:02 Группа Panic! At The Disco распалась спустя почти 20 лет существования Основатель Panic! At The Disco Брендон Ури объявил о прекращении деятельности Викимедиа

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Panic! At The Disco прекратит свое существование спустя 19 лет музыкальной деятельности. Такое заявление опубликовали в аккаунте группы в Instagram*. На данный момент ее единственным участником является вокалист Брендон Ури, от лица которого и было написано сообщение.

«Я планирую завершить эту главу своей жизни и сосредоточить свое внимание и энергию на семье, Panic! At The Disco больше не будет существовать», — сказал Ури.

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Он также объяснил, что все взвесил и принял такое решение в связи с будущим рождением ребенка.

В феврале–марте у группы запланированы гастроли по Европе. Этот тур состоится, но станет прощальным.

Группа Panic! At The Disco образовалась в 2004 году. Музыканты выпустили семь альбомов. Последний вышел в 2022 году. Брендон Ури описал его как «кинематографическое музыкальное путешествие о тонкой грани между силой молодости, достижением успеха и выгоранием».

*Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской и запрещенной в России.