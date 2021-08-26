Группа «Отпетые мошенники» распалась со скандалом из-за денег

Поклонников популярной некогда группы «Отпетые мошенники» удивила неприятная новость: коллектив распался. Как уточнил изданию Starhit вокалист Вячеслав Зинуров, причиной стали денежные вопросы.

По словам Зинурова, который больше известен под псевдонимом Том Хаос, средства в группе распределялись нечестно. Выяснилось, что большую часть заработка забирали концертный директор и участник трио Сергей Аморалов. Как только Зинуров об этом узнал, он решил прекратить общение с коллегами.

«Не ожидал такого поступка от людей, которых считал своей семьей. Мы обязательно встретимся когда-нибудь на концертных площадках, но вряд ли вернем наше общение. Сейчас я готовлю сольную программу, и уже в сентябре состоится мой первый концерт», — сказал он.

Впервые о распаде группы заговорили около трех лет назад. Тем не менее, группа продолжала существовать и довольно успешно гастролировать. Их песни даже перепевал именитый американский спортсмен Кевин Джонс: он облюбовал хит «Люби меня, люби».