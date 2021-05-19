«Группа может развалиться»: продюсер сделал прогноз о будущем «Иванушек»

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина сделала прогноз о будущем популярной группы нулевых «Иванушки International». По ее мнению, коллектив скоро распадется, сообщил «Собеседник».

«После участия Кирилла Туриченко в шоу „Маска“ есть большая вероятность, что он уйдет из группы. Ему, на мой взгляд, уже нечего ловить в „Иванушках“, ведь у него появились такие друзья, как Юсиф Эйвазов и Филипп Киркоров. Боюсь, что вскоре группа может развалиться», — процитировала Сазыкину радиостанция «Комсомольская правда».

Как уточнила продюсер, сейчас создатель группы Игорь Матвиенко думает над тем, как сохранить ее. Эксперт убеждена, что «Иванушки» могут продержаться некоторое время, однако Туриченко добьется большого успеха самостоятельно.

Ранее солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал о своем участии в шоу «Маска». Он выступал под маской носорога и теперь выбыл из проекта. Певец считает, что «Маска» — очень доброе шоу, которое также может привлечь внимание к проблеме обращения с животными.