Группа Little Big записала новый трек с немецким рэпером Finch Asozial

Российская группа Little Big и немецкий рэпер Finch Asozial выпустили совместную песню. Трек под названием Rave Religion уже доступен для прослушивания на официальной странице группы Little Big во «ВКонтакте», написало ИА Nation News.

Отмечается, что рэпер из Германии сотрудничает с петербургскими музыкантами не в первый раз. Поклонники Little Big могли видеть артиста в клипе группы вместе с Томми Кэшем, Оливером Три, Ghostemane и Carnage.

Новый пост с треком в социальной сети сопровождается фотографией солиста коллектива Ильи Прусикина. Всего за несколько часов эта публикация набрала несколько сотен лайков.