Группа Lascala приедет в Москву 4 ноября | 360°

Знаменитости 02 ноября 2022, 23:27 Группа Lascala приедет в Москву 4 ноября

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Музыкальная группа Lascala устроила тур по России в честь 10-летия коллектива. 4 ноября она приедет в Москву, сообщила НСН.

«В этом году группе Lascala исполняется 10 лет и по этому случаю мы решили сгонять в тур, который начался 16 октября в Рязани», — рассказала вокалиста Lascala Анна Грин.

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Она уточнила, что после этого состоялись выступления в Новосибирске и Калуге. 4 и 6 ноября группа приедет в Москву и Санкт-Петербург соответственно. Грин отметила, что в этих двух городах концерты пройдут на крупных площадках, поэтому коллектив устроит интересное шоу с участием гостей.

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