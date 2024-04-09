Знаменитости 09 апреля 2024, 12:58 Группа Kiss продала права на музыку и образы Рок-группа Kiss продала права на свою музыку и образы за 300 миллионов долларов Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Читать 360tv в

Американская рок-группа Kiss продала права на музыкальный репертуар и образы, в том числе — легендарный макияж. Им удалось заработать свыше 300 миллионов долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Покупателем выступила компания Pophouse Entertainment, базирующаяся в Швеции. Теперь у нее есть права на все музыкальные произведения группы и их запоминающиеся сценические образы. Также покупатель сможет создать аватары музыкантов и организовать их выступления в будущем.

Реклама

В декабре рок-группа Kiss завершила свое мировое турне, которое стартовало в конце января 2019 года. Последний концерт состоялся в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке.

Там же музыканты представили свои виртуальные аватары для концертов. Реальных участников группы — Джина Симмонса, Эрика Сингера, Томми Тайера и Пола Стэнли — воспроизвела студия визуальных эффектов Industrial Light & Magic. Новые технологии позволят культовой рок-группе оставаться вечно молодой.