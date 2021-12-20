Группа «Кино» поедет в тур в честь 60-летия Виктора Цоя

Группа «Кино», воссоединившаяся в 2021 году, поедет в тур по всей России в честь 60-летия со дня рождения Виктора Цоя. Об этом сообщили «Известия».

На концертах будет звучать оцифрованная многоканальная запись вокала Виктора Цоя. На сцене будут присутствовать музыканты группы: басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист группы Юрий Каспарян.

«Тур будет еще более великолепным. Мы возьмем и без того потрясающую программу, которая у нас есть, и сделаем ее еще лучше», — рассказал продюсер шоу Александр Цой, сын Виктора.

Каспарян отметил, что программа расширится песнями, которые группа еще не исполняла после воссоединения. Какие именно песни войдут в программу концертов, пока держится в секрете.

Тур стартует 21 июня 2022 года, в день рождения Цоя, в его родном Санкт-Петербурге. 2 июля музыканты выступят в Москве. Также концерты планируются в Перми, Уфе, Магнитогорске и Челябинске, Владивостоке, Барнауле, Казани, Тольятти и многих других городах.