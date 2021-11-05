Группа кавказцев пристала к Сергею Звереву в торговом центре Москвы. Видео

В Сети завирусилось видео из торгового центра в Москве, где группа кавказцев начала оскорблять шоумена Сергея Зверева. Ролик был снят еще в 2014 году, однако снова стал набирать популярность на фоне нападения мигрантов на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках.

Запись сделана в ТЦ «Атриум» более семи лет назад — впервые она появилась в Сети еще в январе 2014 года. Об этом сообщил «Подъем».

На кадрах видно, как несколько мужчин начали приставать к Звереву. Они шли за ним и выкрикивали оскорбления его внешности, а также постоянно смеялись. Некоторое время шоумен не обращал на них внимание и просто шел дальше, но потом решил с ними поговорить.

«Скажи, я тебя чем-то обидел? Не надо так себя вести, это некрасиво», — сказал он, но так и не получил вразумительного ответа. Однако после этого кавказцы отстали от Зверева и он смог спокойно уйти. Авторы видео при этом продолжили смеяться над ситуацией.

Ранее в Сети появилось видео нападения четырех мигрантов на мужчину с сыном в Новой Москве. Один из них был вооружен ножом, другой — ударил ребенка. Прокуратура и полиция начали проверку, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Очевидцы рассказали «360» что правоохранители задержали одного из четырех нападавших. По их данным, машины полиции несколько часов дежурили у одного из подъездов, потому что подозреваемый отказывался уходить.