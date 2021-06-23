Группа Jonas Brothers написала песню, посвященную Олимпийским играм в Токио

Группа Jonas Brothers выпустила новую песню Remember this. Она посвящена Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Презентация песни запланирована на телевидении в шоу Olympic dreams featuring Jonas Brothers. Выпуск покажут за двое суток до начала Игр.

Отрывок из песни впервые прозвучал в мае на Billboard Music Awards. Теперь песня вышла вместе с клипом. Видео состоит из концертных фото, на которых поклонники группы держат плакаты со строчками из песни. Уточняется, что в трек добавят новый текст, который будет посвящен сборной США.

Ранее продюсер и автор песен «Миража» Валерий Соколов заявил, что другой создатель группы Андрей Литягин не соблюдает выполнение авторских прав. Таким образом Соколов встал на защиту бывших солисток коллектива Натальи Гулькиной и Маргариты Суханкиной.

«Страна не ассоциирует солистов нынешнего коллектива Литягина, называющих себя „Мираж“ и больше похожих на кавер-группу, с настоящей легендарной группой „Мираж“, которая живет в памяти и сердцах миллионов поклонников по всему миру», — считает Соколов.