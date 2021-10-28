Группа ДДТ собрала рекордную сумму денег на новый альбом

Группа ДДТ собрала более 17 миллионов рублей на новый альбом с помощью краудфандинговой кампании на сайте Planeta.ru. Проект вошел в тройку самых успешных на сайте, сообщило ИА НСН.

В сборе средств поучаствовали 6 749 человек. Пожертвовавшие деньги получили возможность послушать новый альбом на неделю раньше. Для всех же остальных новый альбом ДДТ под названием «Творчество в пустоте» выйдет 28 октября.