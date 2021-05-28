Южнокорейская группа BTS побила несколько рекордов Гиннесса после выхода новой песни Butter. Об этом сообщил NEWS.ru.

Клип на песню стал просматриваемым видео на YouTube в первые сутки после выхода. За это время он успел набрать около 108 миллионов просмотров. Также максимальное число пользователей, который см смотрели видео одновременно составило 3,9 миллиона человек. Когда песня появилась в Spotify, она собрала 11,042 миллиона прослушиваний и скачиваний в первый же день.