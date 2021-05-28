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    28 мая 2021, 19:44

    Группа BTS побила несколько рекордов Гиннесса

    Дарья Морозова

    Южнокорейская группа BTS побила несколько рекордов Гиннесса после выхода новой песни Butter. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Клип на песню стал просматриваемым видео на YouTube в первые сутки после выхода. За это время он успел набрать около 108 миллионов просмотров. Также максимальное число пользователей, который см смотрели видео одновременно составило 3,9 миллиона человек. Когда песня появилась в Spotify, она собрала 11,042 миллиона прослушиваний и скачиваний в первый же день.