Группа «Би-2» выпустила новый клип

Вышел новый клип группы «Би-2» под названием «Нам не нужен герой». Об этом сообщил сайт «Ридус». Видео опубликовано на YouTube.

В пресс-службе группы уточнили, что песня войдет в 11-й студийный альбом группы. За первые несколько часов после выход клип набрал 6,6 тысячи лайков и 45,5 тысяч просмотров.

«В первую очередь, это антиутопия. Спойлер: мы играем плохих и мы убиваем супергероя», — сказал Шура Би-2.

Поклонники группы похвалили клип. Некоторые даже сказали, что видео похоже на трейлер к фильму.