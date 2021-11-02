Группа Artik & Asti распалась

Создатель и участник Artik & Asti Артем Умрихин объявил о том, что из группы уходит солистка Анна Дзюба. Сообщение появилось в Instagram-аккаунте коллектива.

«Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых, наоборот, радостным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально: Аня покидает группу Artik & Asti», — написал Умрихин.

Он отметил, что теперь они пойдут с Дзюбой разными дорогами. Группа продолжит и дальше функционировать, но в обновленном составе. Создатель Artik & Asti предположил, что певица начнет сольную карьеру.

Умрихин напомнил, что в 2021 году группа отметила 10-летие с момента создания. Он подчеркнул, что прошел с Дзюбой большой путь, и поблагодарил ее за сотрудничество. Девушка пока никак не прокомментировала эту новость.

Группа на протяжении нескольких лет возглавляет российские музыкальные чарты. Artik & Asti выпустили такие хиты, как «Никому не отдам», «Неделимы», «Грустный дэнс», «Истеричка» и многие другие.