Группа Aqua вернется на сцену спустя 20 лет и выпустит новый материал

Популярная группа 90-х Aquа возвращается на сцену. Участники коллектива записывают новую музыку, а в скором времени отправятся на гастроли.

«Мы рады сообщить, что мы возвращаемся в Канаду, чтобы провести 90’s Nostalgia Electric Circus Tour в июне 2020 года, мы будем играть концерты в пяти городах Канады», — написано на официальной странице Aqua в Instagram.

B свою очередь издание Mirror написало, что в апреле скандинавская группа выступит на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии.

«Сейчас работаем над новой музыкой. Самые суровые судьи — это мы. Пока не добьемся идеального звучания, ничего не выпустим», — рассказала солистка Аqua Лене Нюстрем.

Группа Aqua появилась в 1989 году в Дании. В ее состав входят три датчанина — Рене Диф, Серена Растед, Клаус Норрен — и норвеженка Лене Нюстрем. Aqua выпустила такие хиты, как Barbie girl, Doctor Jones, Turn back time.

Ранее о своем воссоединении объявила группа The Pussycat Dolls. Коллектив распался в 2010 году. В 2020-м группа даст концерты в Великобритании.