27 января 2021, 17:13
Группа «7Б» отметит 20-летний юбилей
Лидер группы «7Б», которая отмечает 20-летний юбилей, Иван Демьян рассказал о планах устроить тур по российским городам. Также музыкант анонсировал выход своей книги в марте. Об этом сообщила НСН.
Он уточнил, что книга будет называться «Погнали», и это «повесть о юности, автомобилях и чудесах». Также, добавил Демьян, скоро у группы выйдет новый альбом. Есть уже несколько вариантов его названия.
«„Психосоматика“ или „По дорогам ветра“, мы пока не определились», — поделился музыкант.