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    27 января 2021, 17:13

    Группа «7Б» отметит 20-летний юбилей

    Дарья Морозова

    Лидер группы «7Б», которая отмечает 20-летний юбилей, Иван Демьян рассказал о планах устроить тур по российским городам. Также музыкант анонсировал выход своей книги в марте. Об этом сообщила НСН.

    Он уточнил, что книга будет называться «Погнали», и это «повесть о юности, автомобилях и чудесах». Также, добавил Демьян, скоро у группы выйдет новый альбом. Есть уже несколько вариантов его названия.

    «„Психосоматика“ или „По дорогам ветра“, мы пока не определились», — поделился музыкант.