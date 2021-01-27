Группа «7Б» отметит 20-летний юбилей

Он уточнил, что книга будет называться «Погнали», и это «повесть о юности, автомобилях и чудесах». Также, добавил Демьян, скоро у группы выйдет новый альбом. Есть уже несколько вариантов его названия.

«„Психосоматика“ или „По дорогам ветра“, мы пока не определились», — поделился музыкант.