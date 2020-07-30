30 июля 2020, 18:14
Громкое судебное разбирательство между Деппом и Херд почти завершено
Сегодня завершились слушания по делу Джонни Деппа, американского актера, и его экс-супруги актрисы Эмбер Херд. Ждать оглашения результатов нужно еще несколько месяцев, так как дело крайне запутанно. Об этом сообщило издание «Семь дней».
Отмечается, что Депп на протяжении трех недель судился не с самой Херд, а с изданием The Sun. Актер утверждает, что газета разместила клеветническую статью, обвинив его в физическом и психологическом насилии в отношении бывшей жены — актрисы и модели Эмбер Херд. Она выступала в суде в качестве свидетельницы.
Судье предстоит изучить множество предоставленных доказательств, а также разобраться в фактических противоречиях, которые наблюдались в показаниях звезд, заявил юрист Райн Данлеви. Об этом сообщило РИА ФАН.
Также Депп намерен подать в суд иск против WashingtonPost на 50 миллионов долларов. Издание опубликовало статью, где экс-жена актера предстала жертвой домашнего насилия.