Громкое судебное разбирательство между Деппом и Херд почти завершено

Отмечается, что Депп на протяжении трех недель судился не с самой Херд, а с изданием The Sun. Актер утверждает, что газета разместила клеветническую статью, обвинив его в физическом и психологическом насилии в отношении бывшей жены — актрисы и модели Эмбер Херд. Она выступала в суде в качестве свидетельницы.

Судье предстоит изучить множество предоставленных доказательств, а также разобраться в фактических противоречиях, которые наблюдались в показаниях звезд, заявил юрист Райн Данлеви. Об этом сообщило РИА ФАН.

Также Депп намерен подать в суд иск против WashingtonPost на 50 миллионов долларов. Издание опубликовало статью, где экс-жена актера предстала жертвой домашнего насилия.