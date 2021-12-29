Гришковец стал главой общественного совета при ФСИН

Писатель, театральный режиссер, актер и музыкант Евгений Гришковец назначен главой общественного совета при ФСИН России. Об этом со ссылкой на ОП РФ написало РИА «Новости».

Кандидатуру Гришковца на пост председателя общественного совета представил замсекретаря ОП Владислав Гриб. Он сообщил, что члены совета и профильные комиссии при обсуждении пришли к выводу, что на эту должность нужно назначить человека, известного всем россиянам, а не только в рамках системы исполнения наказаний.

Гришковец — «авторитетный человек, на которого сложно надавить», отметил Гриб.

Кандидатуру Гришковца поддержали единогласно.

Первое заседание нового состава общественного совета прошло в среду при участии Аркадия Гостева, недавно назначенного главой ФСИН.

Ранее суд отклонил иск к Гришковцу, который подала певица Земфира. Она оскорбилась тем, что Гришковец назвал ее наркоманкой при обсуждении ее альбома «Бордерлайн». Певица хотела отсудить у драматурга 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации. Гришковец предположил, что суд отклонил иск из-за того, что он публично извинился.