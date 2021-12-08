Гришковец предположил, почему суд отклонил иск Земфиры к нему

Драматург Евгений Гришковец в разговоре с «Газетой.ru» предположил, почему Останкинский суд Москвы отклонил иск, который подала к нему Земфира. Певицу оскорбило, что Гришковец назвал ее наркоманкой.

По мнению Гришковца, суд мог отклонить иск из-за принесенных им публичных извинений.

«Извинения я принес еще летом. Видеообращение записал на следующий день после подачи иска, выразил сожаление, что это вообще случилось. Не знаю, как это повлияло. Наверное, это могло повлиять на суд, судью — в том плане, что я не занимаю конфронтационную позицию и готов к диалогу. Как к этому отнеслась сама Земфира — не знаю. Был готов извиниться лично, но контактов не было», — сказал он.

Гришковец добавил, что рад, что история закончилась, не превратившись в публичный скандал.