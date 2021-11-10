10 ноября 2021, 21:19
Гришковец поделился воспоминаниями о встрече с Жванецким
Писатель Гришковец рассказал, как читал сатирику Жванецкому свою повесть
Писатель Евгений Гришковец поделился воспоминаниями о встрече с сатириком Михаилом Жванецким. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на его Facebook.
Он рассказал, что как-то приехал к Жванецкому, чтобы показать свою повесть. Тот чувствовал себя не очень хорошо и попросил почитать ему. В итоге Жванецкий послушал всю повесть.
«Он не останавливал меня, а когда я сам останавливался, просил читать еще. Большего профессионального счастья я до того не испытывал никогда», — рассказал Гришковец.