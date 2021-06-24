Гришковец отказался лично извиняться перед Земфирой за слова о наркомании

Драматург Евгений Гришковец лично не извинялся перед Земфирой за то, что назвал ее наркоманкой, а ее песни — наркоманскими. Об этом сообщила «Газета.ru».

Писатель и не думал замять конфликт с певицей в личном разговоре, он решил, что обойдется публичными извинениями.

«Нет, помимо публичного извинения, я никак не пытался уладить конфликт в досудебном порядке, не связывался с Земфирой лично», — заявил Гришковец.

Он сейчас занимается в Кемерове постановкой спектакля. Драматург узнал о регистрации иска в суде, который подала Земфира, от журналистов. Еще днем ранее его не было.

«Сейчас его, видимо, зарегистрировали», — добавил Гришковец.

Ранее драматург прокомментировал выход альбома Земфиры «Бордерлайн», назвав ее «наркоманкой». Позднее он принес публичные извинения. Однако певица подала в Центральный районный суд Калининграда иск на 1,5 миллиона рублей. Она потребовала взыскать с драматурга компенсацию морального вреда, признать высказанные им слова не соответствующими действительности, а также обязать Гришковца опровергнуть заявления в эфире телеканала. Музыкальная исполнительница заявила, что речь писателя плохо отразилась на ее репутации, а близкие, друзья и поклонники стали хуже относиться к ней. Теперь Земфира испытывает физические и моральные страдания.