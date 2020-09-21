Гришаева эмоционально отреагировала на смерть ведущего «Русского лото»

Нонна Гришаева назвала огромной потерей смерть режиссера, актера и ведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова. По словам художественного руководителя Московского областного театра юного зрителя, он был ее учителем.

Актриса опубликовала в Instagram фотографию вместе с Борисовым. Она призналась, что ей трудно подобрать слова.

«Ужасная потеря. Мы все, ваши ученики, осиротели. Вы были всегда моей мощной поддержкой и опорой в профессии и по жизни. Очень больно и страшно Вас потерять», — написала Гришаева.

В комментарии телеканалу «Звезда» Гришаева рассказала, что именно Борисов привел ее на телевидение, благодаря своему наставнику она попала в Театр имени Вахтангова. Ведущий «Русского лото» поставил в Московском областном театре юного зрителя, чьим художественным руководителем стала актриса, спектакль про Мэри Поппинс.

«Он был на всех моих премьерах и его мнение было всегда для меня определяющим в творчестве. Он уговорил меня набрать курс в ГИТИСе в прошлом году», — отметила артистка.

Гришаева сказала, что единственный способ для нее пережить горе — «взять себя в руки» и начать играть на сцене.

Борисову стало плохо 19 сентября на съемочной площадке программы. Его экстренно госпитализировали. Врачи ввели его в медикаментозную кому, но спасти ведущего не удалось. Смерть Борисова подтвердили в Театре имени Щукина. Ему было 72 года. Также об уходе из жизни актера высказался Александр Олешко.