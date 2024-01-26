Знаменитости 26 января 2024, 01:43 Гримерша рассказала о домогательствах со стороны Шуры из «Би-2» Гримерша на концерте «Би-2» обвинила Шуру в харассменте Freepik

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Девушка, которая работала гримершей на концерте группы «Би-2», заявила о харассменте со стороны одного из участников коллектива Шуры (настоящее имя — Александр Уман). Об этом сообщил Telegram-канал «Неопра, блин!».

Авторы публикации предоставили ролик, на котором визажистка гримировала Шуру. Музыкант одаривал ее комплиментами и дал автограф. В конце видео вокалист подошел к ней и прошептал что-то на ухо. По словам девушки, он предложил ей провести вечер вдвоем. От приглашения она отказалась.

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«Сначала ты радуешься, что работаешь гримером группы „Би-2“, но после…» — гласит надпись, смонтированная внутри видеоролика девушки.

Ранее на вокалиста группы «БумеR» Игоря Кулинича напала соседка, обвинив его в проведении «оргий». Как выяснили журналисты, музыкант переехал в квартиру жены на время ремонта и поссорился с 45-летней женщиной, которую жители дома считали «грозой подъезда». Претензии начались из-за его прогулки с собакой, а также соседка интересовалась, не занимается ли Кулинич непотребствами.