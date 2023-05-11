Знаменитости 11 мая 2023, 16:40 Григорий Лепс рассказал о личной жизни после развода Григорий Лепс: нет, я не ловелас. А что было по молодости, я уже и не помню

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Российский певец Григорий Лепс во время вечеринки в честь дня рождения певицы Ольги Нечаевой пообщался с журналистами kp.ru и рассказал, сумел ли оправиться после развода.

Вместе с Анной Шаплыковой артист прожил в браке около 20 лет. В СМИ сообщали, что на развод подала именно жена, узнав об изменах супруга.

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В разговоре с изданием артист признался, что с эмоциональными перепадами он сталкивается до сих пор, но от алкоголя решил отказаться.

«Я завязал с алкоголем. Эмоциональные перепады бывают, как и у любого нормального человека. Но я больше не пью», — сообщил артист.

Отвечая на вопрос о личной жизни, он отметил, что девушка у него есть, но говорить о том, что он ловелас, было бы неправильно.

«Нет, я не ловелас. А что было по молодости, я уже и не помню», — резюмировал Лепс.