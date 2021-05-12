Григорий Лепс поздравил младшую дочь с 14-летием

Российский певец Григорий Лепс в своем Instаgrаm-аккаунте поздравил младшую дочь Николь с днем рождения. 12 мая ей исполнилось 14 лет, написал сайт Teleprogramma.pro.

Артист опубликовал фотографию с наследницей. На снимке девочка стоит в нарядном красном платье, а папа ее обнимает.

«Николь, успехов и удачи тебе во всем! Будь здорова и счастлива! Мы тебя любим! С днем рождения, доча!», — обратился к ребенку Лепс.

Подписчики певца присоединились к поздравлениям. Они отметили, что девочка растет красивой и сравнили ее с принцессой.