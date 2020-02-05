Григорьев-Апполонов решил судиться с «помощницей» из-за слов о внебрачном сыне

По информации сайте Теlерrоgrаmmа, Сазыкина рассказала, что в 2013 году родила сына от Григорьева-Апполонова. Однако скрывала эту информацию, потому что тот был женат.

Адвокат артиста Александр Бенхин уточнил, девушка никогда не была помощницей или концертным директором группы. Она лишь постоянно фотографировалась с певцами и сопровождала их во время гастролей.

Григорьев-Апполонов планирует обратиться в суд и пожаловаться на клевету Сазыкиной. Сейчас его адвокат составляет необходимый иск.