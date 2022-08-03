Григорьев-Апполонов посоветовал не сравнивать «Иванушек» и «Ласковый май»

Лидер группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, почему его музыкальную команду нельзя сравнивать с группой «Ласковый май». По словам артиста, между этими музыкальными коллективами нет ничего общего. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

«Ничего общего нет вообще. Ни в истории группы, ни в возрасте участников. Они начинали, по сути, детьми, а мы взрослыми, закончившими театральные институты. У нас есть одна песня «Письма лета». Она посвящена группе «Ласковый май». Это чисто голимая советская попса», — сказал артист.

Он добавил, что группа «Ласковый май» была в моде лишь потому, что на тот момент не было альтернативной музыки.

«„Ласковый май“ — это голимая попса, которая нравилась людям, потому что не было выбора. Они были в моде, потому что другого слушать было нечего. Я ничего общего, кроме одной песни, которая посвящена „Ласковому маю“ не вижу», — резюмировал Григорьев-Апполонов.