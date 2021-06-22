Григорьев-Аполлонов расстроился из-за отмены концертов

Андрей Григорьев-Аполлонов, в народе известный как «рыжий из „Иванушек“», рассказал Ura.ru, что расстроен отменой фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге, где он должен был быть хедлайнером. Артист отметил, что был готов к подобному исходу.

«Ночь музыки» должна была состояться в Екатеринбурге 25 июня. Концерт отменили из-за ухудшения эпидемической обстановки. Кроме «Иванушек» на мероприятии должны были выступить Леонид Агутин, «Каста», Лолита, Вадим Самойлов и другие артисты.

«Глобально я ожидал очередной волны эпидемии, поэтому, узнав буквально два часа назад об отмене концерта в Екатеринбурге, расстроился, но не очень, потому что знал, чувствовал, что опять начнется эта шняжка вся», — сказал Григорьев-Аполлонов.

Он отметил, что считает решение правильным, потому что здоровье важнее концертов.

«Мы в первую очередь беспокоимся и о своем здоровье, и о здоровье посетителей концертов и поклонников, не только наших. Ну что? Через год увидимся? Я очень на это надеюсь», — заключил артист.