Грету Тунберг заподозрили в «путешествиях во времени». Фото

16-летнюю Грету Тунберг заподозрили в путешествиях во времени. Причиной стала фотография 1898 года, на которой запечатлена очень похожая на нее девочка.

Фотографию обнаружили в архивах Вашингтонского университета. На снимке — два мальчика и девочка разного возраста, которые работают на одном из золотодобывающих рудников в Канаде. Все трое детей смотрят в объектив камеры, поэтому лицо девочки на переднем плане видно четко.

Именно оно и привлекло внимание блогера Джека Стрэнджа, который заметил внешнее сходство с Гретой Тунберг. Оно выражается в похожем выражении лица, а также в прическе — на фото у девочки две длинные тугие косички, которые так любит носить Грета.

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«Итак, „Грета Тунберг“ на фотографии 120-летней давности, и это моя новая любимая конспирологическая теория. Грета — путешественница во времени из будущего, и она здесь, чтобы спасти нас», — написал блогер в своем Twitter.

Пользователей социальных сетей эта теория заинтересовала и взволновала. Они предположили, что Грета может быть путешественницей во времени из будущего, которая вернулась в наш век, чтобы спасти человечество. Ее пребывание в 1989 году юзеры объяснили тем, что для выполнения своей цели она должна обладать не только знаниями будущего, но и прошлого.

16-летняя активистка получила известность после своего одиночного пикета перед зданием парламента в Стокгольме в 2018 году. Тогда она требовала соблюдения условий Парижского соглашения по климату и отказывалась ходить в школу, пока ее не услышат. В сентябре 2019 года Грету пригласили на заседание ООН, где она выступила с эмоциональной речью, обвинив политиков в украденном детстве.