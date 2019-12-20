Грета Тунберг вернулась к пикетам у парламента Швеции
Климатическая активистка опубликовала в своем Twitter снимок, на котором стоит возле здания парламента с плакатом в руках.
«70-я неделя школьных забастовок. Стокгольм!» — написала она под фото.
В этот раз пикет Греты был не одиночным — к ней присоединились несколько других активистов. Юные единомышленники 16-летней девушки также принесли с собой плакаты и транспаранты.
«Люди — это социальные животные, мы подражаем друг другу. Если начать действовать так, словно разразился какой-то кризис, то к этому подключатся и другие», — объяснила Грета продолжение своей борьбы за климат агентству ТТ.
Она выразила надежду, что ее известность пройдет на пользу движению «Школьная забастовка в пользу климата», неформальным лидером которого она является. Грета отметила, что именно оно должно находиться в центре мирового внимания.
В 2019 году юную активистку выдвинули на Нобелевскую премию мира. Кроме того, она получила ряд других наград и званий, в их числе «Человек года» по версии журнала Time.
Ранее Стас Барецкий заявил, что является отцом Греты Тунберг. И даже уточнил, что готов к экспертизе.