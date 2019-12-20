Грета Тунберг вернулась к пикетам у парламента Швеции

Экоактивиска Грета Тунберг вернулась в Швецию. Она вновь вышла на пикет к парламенту в Стокгольме — именно там в августе 2018 года начались ее одиночные школьные забастовки в защиту климата.

Климатическая активистка опубликовала в своем Twitter снимок, на котором стоит возле здания парламента с плакатом в руках.

«70-я неделя школьных забастовок. Стокгольм!» — написала она под фото.

В этот раз пикет Греты был не одиночным — к ней присоединились несколько других активистов. Юные единомышленники 16-летней девушки также принесли с собой плакаты и транспаранты.

«Люди — это социальные животные, мы подражаем друг другу. Если начать действовать так, словно разразился какой-то кризис, то к этому подключатся и другие», — объяснила Грета продолжение своей борьбы за климат агентству ТТ.

Она выразила надежду, что ее известность пройдет на пользу движению «Школьная забастовка в пользу климата», неформальным лидером которого она является. Грета отметила, что именно оно должно находиться в центре мирового внимания.

В 2019 году юную активистку выдвинули на Нобелевскую премию мира. Кроме того, она получила ряд других наград и званий, в их числе «Человек года» по версии журнала Time.

Ранее Стас Барецкий заявил, что является отцом Греты Тунберг. И даже уточнил, что готов к экспертизе.