Грета Тунберг попалась на лжи

Шестнадцатилетняя шведская активистка Грета Тунберг выложила в своем Twitter пост о том, как возвращалась из Мадрида в Стокгольм на «переполненных поездах». Она опубликовала фото, на котором сидит на полу вагона вместе с вещами. Оказалось, что этот пост не отражал всей правды.

По снимку становилось понятно, что Грете не досталось места, из-за чего ей пришлось всю дорогу ехать на полу. Многие пользователи решили, что именно так это и было, и стали писать активистке слова поддержки в комментариях. Некоторые из них даже ругали работу местного железнодорожного концерна Deutsche Bahn, который не в состоянии обеспечить всех пассажиров местами.

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Однако через несколько часов после публикации поста на странице Греты, Deutsche Bahn ответили на ее пост. Компания поблагодарила активистку за то, что она выбрала «экологический поезд», но отметили, что ее фото не отражает правды.

«Было бы еще лучше, если бы вы также рассказали, насколько компетентной и дружелюбной была команда, обслуживавшая вас в вагоне первого класса», — написала компания в своем Twitter.

Представители Deutsche Bahn рассказали, что команда Греты Тунберг, как и сама активистка, путешествовали первым классом. Однако компания не уточнила, проехала ли она так весь путь, или лишь его часть.

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Услышав об этом, пользователи поменяли свое отношение к ситуации. В комментариях под фото Греты стали писать, что она соврала и использовала дешевый рекламный трюк, чтобы лишний раз напомнить о себе. Активистку также обвинили в том, что она ввела всех в заблуждение насчет компании-перевозчика, выставив ее некомпетентной.

Позже Грета ответила Deutsche Bahn, где пояснила, что не всю дорогу ехала первым классом. Она рассказала, что поезд из Базеля отменили, поэтому ей и команде пришлось сидеть на полу в двух различных поездах.

«Конечно, это не проблема, и я никогда не утверждала обратного. Переполненные поезда — отличный знак, потому что это означает высокий запрос на путешествия на поездах!» — заключила Грета.