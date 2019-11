Знаменитая 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг написала книгу. Это ее первая книга, если не считать совместный семейный труд «Сцены из сердца».

Новая книга Тунберг называется «No One Is Too Small To Make A Difference» («Даже самые маленькие люди имеют значение»). Как сообщила девушка в Instagram, книга выйдет 11 ноября, пока что она будет издана только на английском языке. Позже, как пообещала Тунберг, труд выйдет и на других языках.

Все деньги, вырученные от продажи книги, активистка собирается направить на благотворительность.

Грета Тунберг основала международное молодежное движение против изменения климата. Вдохновившись примером американского мальчика, организовавшего протесты против распространения в Штатах оружия, она решила устроить аналогичные акции в борьбе против изменения климата. Вместо школы она приходила к парламенту Швеции с плакатом «Школьная забастовка за климат». Девушка стала популярна, и теперь такие акции школьники устраивают по всему миру.

23 сентября Грета Тунберг выступила на саммите ООН в Нью-Йорке. В ходе выступления Грета обвинила власти в бездействии.