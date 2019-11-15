  • Гражданская супруга Осина подала в суд на продюсера Разина

    15 ноября 2019, 13:55

    Артур Блянихов

    Гражданская жена умершего год назад музыканта Евгения Осина Елена Скорнякова призналась «Собеседнику», что подала в суд на продюсера Андрея Разина за оскорбления.

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    По данным ИА Nation News, у Скорняковой есть дочь Анастасия Годунова, которую, по словам женщины, Осин очень любил и разрешал ей исполнять свои песни. После смерти музыканта Разин стал продюсером его биологической дочери Агнии, к которой перешли права на творчество отца.

    Теперь Разин запрещает Анастасии исполнять композиции Осина. Из-за этого девушка впала в длительную депрессию. Скорнякова добавила, что продюсер с помощью «перевертышей» в СМИ обвинил ее и дочь «во всех смертных грехах», а ребята, с которыми девушка учится в одной школе, воспринимают эту информацию за чистую монету.

    «Я считаю, что за это человек должен отвечать перед судом», — подчеркнула она.