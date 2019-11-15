Гражданская супруга Осина подала в суд на продюсера Разина

Суд с продюсером. Гражданская жена Евгения Осина намерена подать в суд на Андрея Разина за клевету Подробнее

По данным ИА Nation News, у Скорняковой есть дочь Анастасия Годунова, которую, по словам женщины, Осин очень любил и разрешал ей исполнять свои песни. После смерти музыканта Разин стал продюсером его биологической дочери Агнии, к которой перешли права на творчество отца.

Теперь Разин запрещает Анастасии исполнять композиции Осина. Из-за этого девушка впала в длительную депрессию. Скорнякова добавила, что продюсер с помощью «перевертышей» в СМИ обвинил ее и дочь «во всех смертных грехах», а ребята, с которыми девушка учится в одной школе, воспринимают эту информацию за чистую монету.

«Я считаю, что за это человек должен отвечать перед судом», — подчеркнула она.