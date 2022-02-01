Актриса Орнелла Мути захотела стать гражданкой России

Известная итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что хотела бы получить российское гражданство. Она рассказала об этом ТАСС.

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее», — объяснила свое желание итальянка.

Она добавила, что уже начала изучать русский язык и собирать нужные документы для получения официального статуса россиянки.

Мути подчеркнула, что любовь к русскому народу для нее взаимна, она чувствует любовь россиян. Это дает ей множество положительных эмоций, потому что для артистов любовь публики — самая большая награда.

Желание Мути прокомментировал российский режиссер Александр Сокуров. Он предположил, что актриса вполне могла бы попробовать себя в российском кинематографе.

«Пусть получает гражданство, пусть попробует. И получить гражданство, и найти себе место в кино», — рассудил Сокуров в интервью с радиостанцией «Говорит Москва».

Он отметил, что итальянский человек с его потенциалом всегда сможет реализовать свои возможности.