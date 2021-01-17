Гран-при «Кинотавра» предложили назвать в честь Грачевского

Гран-при кинофестиваля «Кинотавр» предложили присвоить имя создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. С инициативой выступил организатор культурного мероприятия Марк Рудинштейн.

Он пришел на церемонию прощания с художественным руководителем «Ералаша». Рудинштейн поделился, что планирует назвать главную награду фестиваля именем Бориса Грачевского. Художественный руководитель детского киножурнала при жизни посещал все мероприятия Рудинштейна.

Он общался с режиссером и во время его лечения от COVID-19. Тогда Грачевский не терял надежды.

«Дело в том, что он лежал в той же палате, где я лечился в 52-й больнице. Потом я позвонил главному врачу этого отделения и спросил: „Есть надежда?“ И она сказала: „Нет!“ Никакой надежды не было», — рассказал Рудинштейн.

Он в последний раз общался с режиссером 30 декабря. Тогда они беседовали о здоровье, сообщил Пятый канал. Грачевский до последнего верил, что его состояние удовлетворительное.

«Он считал, что он в хорошем состоянии, но когда узнал, что переводят в искусственную кому, он произнес одно слово: „Все!“ То, чем кончался всегда „Ералаш“. И это действительно было все. Безнадежно», — признался организатор «Кинотавра».

Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусом. Он умер 14 января в больнице в искусственной коме. Прощание с режиссером прошло в Центральном доме кино в Москве. Кинопродюсера похоронят на Троекуровском кладбище. Там смогут присутствовать только ближайшие родственники и друзья.