Градского проводили в последний путь аплодисментами

Церемония прощания с Александром Градским закончилась в Москве. Гроб с певцом вынесли из театра «Градский Холл» под аплодисменты.

На улице собралось множество поклонников и близких, чтобы проводить артиста в последний путь. Катафалк направился на Ваганьковское кладбище, где похоронят певца.

На церемонию пришли Пелагея, Леонид Агутин, Константин Эрнст, Лев Лещенко, Григорий Лепс и многие другие известные люди. Вдова Градского Марина Коташенко расплакалась во время прощания.

Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти, предположительно, является инфаркт головного мозга. За два дня до смерти его госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт.

Градский в сентябре переболел ковидом. Несмотря на плохое самочувствие, он не перестал работать и принял участие в новом сезоне шоу «Голос». В записи должны выйти еще два выпуска с участием артиста. Первый канал пока не рассказал о том, как завершит этот сезон уже без своего главного наставника.

Один из членов жюри проекта, музыкант Леонид Агутин, рассказал, что незадолго до смерти Александр Градский плохо передвигался, но находился в приподнятом настроении.