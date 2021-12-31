Градского «оживили» в финале «Голоса»

Александр Градский «ожил» в финале 10-го сезона шоу «Голос». Алишер Каримов, чьим наставником был умерший в ноябре композитор и певец, объединился на сцене с «воскресшим» Градским, исполнив песню «Как молоды мы были». Видео перфоманса выложили на YouTube-канале проекта.

Градский «воскрес» на большом экране позади сцены, где транслировалась запись его выступления с хитом 1970-х. Таким образом Каримов спел в «дуэте» со своим покойным наставником.

Финалист признался, что еще в полуфинале, когда выходил на сцену, ощущал присутствие Градского.

«Я ощущаю, что он рядом», — сказал Каримов.

Вместе с ним в финал прошли Ернар Садербаев из команды Димы Билана и Александр Волкодав, подопечный певицы Пелагеи. Последний в итоге и стал победителем, набрав 53,3% голосов.

Песня «Как молоды мы были» является самой известной в репертуаре Александра Градского, за которую в 1977 году он получил премию «Песня года». Авторы песни — Александра Пахмутова и Николай Добронравов — написали ее в 1975 году для фильма «Моя любовь на третьем курсе».