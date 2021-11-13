Градский поругался с Пелагеей из-за песни «Ночных снайперов»

Российский певец и композитор Александр Градский поругался с певицей Пелагеей на шоу «Голос» на Первом канале. Причиной стала композиция «Ночных снайперов».

Один из участников «Голоса», Николай Волегов, исполнил хит «Катастрофически», но Градскому песня крайне не понравилась, написала «Экспресс-газета».

Никто из членов жюри не повернулся к Волегову, а Градский заявил, что не знает, что это за песня. Пелагея объяснила, что это «Ночные снайперы» с Дианой Арбениной.

«Да мне все равно, как они называются! Так пишется только у „Ночных снайперов“, а у нормальных авторов пишется по-другому! То есть ударение поэтическое должно совпадать с ударением музыкальным. Сейчас это популярно, но я терпеть не могу. А не сказать этого не могу!» — резко ответил ей композитор.

Волегову он посоветовал «куда-нибудь применить таланты», найти другую музыку и другие песни.

Это уже не первый конфликт Градского с другими членами жюри на шоу. В марте он поругался с Леонидом Агутиным и пять дней не разговаривал с ним из-за исполнения одной из участниц «Голоса» песни Уитни Хьюстон.