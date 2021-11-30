Музыкант Александр Градский имел квартиры в центре Москвы, особняк в Подмосковье. Его общее состояние, включая недвижимость, оценивается в 300–400 миллионов рублей, об этом написало издание Teleprogramma.pro.

Помимо квартир на Мосфильмовской и Тверской улицах, певцу также принадлежал особняк в Наро-Фоминском городском округе. Он находится в закрытом поселке бизнес-класса в 35 километрах от МКАД.

СМИ писали, что за месяц до своей смерти, после перенесенного COVID-19, Александр Градский оформил официально брак с актрисой Мариной Коташенко и составил завещание. В нем могут быть указаны сама Коташенко и их общие дети.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с газетой «Известия» уточнил, что часто пары с большой разницей в возрасте передают имущество сразу в собственность ребенка, и добавил, что если брак все же не был зарегистрирован, а Коташенко не прописана в завещании, то имущество к ней перейти не может.

Певец и композитор Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Его госпитализировали 26 ноября с подозрением на инсульт. Похороны Градского пройдут 1 декабря.