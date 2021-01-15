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    15 января 2021, 15:07

    Грачевский всегда умел рассмешить — Клара Новикова

    Алена Макаренко

    Народная артистка России, актриса и юмористка Клара Новикова не знает, как осознать, что больше не услышит голоса художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
    Грачевский всегда умел рассмешить — Клара Новикова

    Грачевский всегда поднимал ей настроение.

    «Я не представляю себе, как это Бори нет, как это, он больше не позвонит таким всегда радостным. Он всегда, даже если был чем-то огорчен, он все равно находил какую-то историю, байку, анекдот», — рассказала Новикова.

    Худрук часто в своей жизни испытывал много проблем по здоровью, но всегда их преодолевал. Поэтому и в этот раз друзья и родные Грачевского до последнего надеялись на лучшее, отметила актриса. И это несмотря на очень тяжелое состояние отца «Ералаша» перед смертью.

    «Приличное поражение легких, но в больнице стало еще все сложнее. Конечно, очень мы все надеялись, мы были уверены в Борином характере», — отметила Новикова.

    Грачевский все лето провел на даче, чтобы не заразиться коронавирусом. Однако в конце декабря он все же подхватил инфекцию. Первое время Грачевский лечился дома, но позже его госпитализировали. Тогда он сам сел за руль и поехал в больницу, отметила Новикова.

    Борис Грачевский умер вечером 14 января. Ему был 71 год.