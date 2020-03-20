Грачевский рассказал, как раньше радовались счастью

В каждом возрасте счастье воспринимается людьми по-разному. Как и радуют также разные вещи, сообщил Грачесвкий.

По словам режиссера, в СССР людей радовало совсем иное.

«Были другие критерии оценки, критерии счастья, например, в очереди достал нужный размер, который хотелось, и думал, что это счастье», заявил собеседник Nation News.

Грачевский считает, что люди ощущают счастье только в тот момент, когда теряют его.