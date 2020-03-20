20 марта 2020, 11:06
Грачевский рассказал, как раньше радовались счастью
20 марта ежегодно отмечается Международный день счастья. В честь праздника ИА Nation News пообщалось с кинорежиссером и сценаристом Борисом Грачевским. Он рассказал, что раньше к счастью относились иначе. А сейчас россияне воспринимают его как в Америке и Европе.
В каждом возрасте счастье воспринимается людьми по-разному. Как и радуют также разные вещи, сообщил Грачесвкий.
По словам режиссера, в СССР людей радовало совсем иное.
«Были другие критерии оценки, критерии счастья, например, в очереди достал нужный размер, который хотелось, и думал, что это счастье», заявил собеседник Nation News.
Грачевский считает, что люди ощущают счастье только в тот момент, когда теряют его.