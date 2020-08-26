Грачевский прокомментировал пожары под Анапой

Он рассказал, что там располагаются редчайшие леса «красоты неописуемой». И пожар в таких местах — это ужасное происшествие.

«Мы много лет снимали там. Для нас это как будто горит любимый дом. Я молю, чтобы наши спасатели справились», — поделился Грачевский и добавил, что он «просто в ужасе».

Ранее стало известно, что пожар под Анапой локализовали. Площадь, которую охватил огонь, достигла 130 гектар. Также удалось локализовать возгорания в Новороссийске и Геленджике. В тушении пожара принимали участие авиационные и наземные техники спасательных служб. Благодаря комплексному подходу удалось локализовать пожар между поселками Большой и Малый Утриш.

Также три человека погибли во время пожара в многоквартирном жилом доме в Самаре. Возгорание произошло утром во вторник в доме № 58 по улице Аэродромной. Огонь охватил площадь 30 квадратных метров. Четыре человека были эвакуированы, жертвами пожара стали три жителя: женщины 1962 и 1932 года рождения, а также мужчина 1984 года рождения.