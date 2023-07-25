Эксклюзив 25 июля 2023, 22:59 «Готовим иск о защите чести». Адвокат обвиненного в абьюзе блогера Филлипова заявил об однобокой позиции модели Адвокат обвиненного в абьюзе блогера Филлипова Бенхин призвал дать ему высказаться Страница Instagram* Софии Мартыновой / Соцсети

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Адвокат блогера-миллионника Данилы Филиппова Александр Бенхин рассказал «360» свою версию ситуации с заявлениями модели Софии Мартыновой в адрес его клиента. Бывшая подруга публично обвинила блогера в абьюзе и преследовании.

Возможность высказаться российской модели Dior предоставил Telegram-канал, который принадлежит телеведущей Ксении Собчак, заявил адвокат.

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«Ей была предоставлена полностью трибуна, где она высказала свою однобокую позицию, что молодой человек ее преследует, и без разрешения сливает ее обнаженные фотографии в Сеть. И, в частности, обвинила его в том, что он зарегистрировал ее без ее ведома на сайте OnlyFans. Это как минимум является неправдой», — заявил правозащитник в беседе с «360».

Бенхин сообщил, что проверил политику сайта — при регистрации необходимо предоставить фото с паспортом и полную видеоверификацию для размещения модели. По словам адвоката, его подзащитный заверил, что у них с Софией была любовь, но девушка ему изменяла. Теперь блогер в расстроенных чувствах пишет стихи и переживает, рассказал Бенхин.

После публикации в Telegram-канале «Кровавая барыня» непроверенную информацию подхватили информ-агентства. По всем СМИ разнеслась позиция бывшей девушки Филлипова без его версии произошедшего, отметил адвокат.

«Сейчас мы отстаиваем доброе и честное имя Данилы Филиппова. Если она продолжит в данном контексте, эти неправдоподобные обвинения ему предъявлять, мы готовим иск о защите чести, достоинства и деловой репутации», — заявил Бенхин.

В качестве доказательства адвокат предоставил видео с сайта OnlyFans, на котором обнаженная Мартынова «исполняет прихоти каких-то клиентов». Также Бенхин отметил видео, на которых модель снята в наркотическом опьянении.

«Разборка между молодыми людьми — это одно, а обвинение в каких-то действиях — это другое. По любой журналистской этике надо давать трибуну, право высказаться обеим сторонам», — заключил адвокат.

Филиппов в беседе с «360» опроверг обвинения Софии Мартыновой в преследовании и абьюзе. По словам блогера, он решил с ней расстаться, после чего возлюбленная решила ему отомстить. Его жизнь превратилась в ад после публикации.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.